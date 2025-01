Lazio su Kike Salas, ma il giocatore viene arrestato con l’accusa di calcioscommesse

ALTRE NOTIZIE – Kike Salas, difensore spagnolo del Siviglia sul quale la Lazio avrebbe espresso interesse e formulato anche un’offerta concreta per rinforzare la retroguardia, sta vivendo un momento particolarmente delicato della sua carriera.

Il classe 2002, scrive il portale del Corriere dello Sport e riporta la testata iberica El Confidencial, sarebbe stato arrestato nelle ultime ore con l’accusa di calcioscommesse. Il calciatore avrebbe fatto in modo di “ricevere cartellini gialli in partite di Primera Division in modo che persone a lui legate potessero vincere denaro“.

In merito alle indagini condotte dal tribunale di Moron de la Frontera, sempre secondo i media spagnoli, il calciatore avrebbe dato una dichiarazione al magistrato e sarebbe stato rilasciato. Sul caso, ora, sta investigando il Tribunale di Moron de la Frontera, la sua città natale. Insieme a lui sono invischiate anche due suoi amici. Se la frode dovesse essere confermata, il centrale spagnolo rischierebbe una pena compresa tra i sei mesi e i tre anni di carcere, oltre a una lunga squalifica sportiva.

Fonti: Corriere dello Sport / El Confidencial