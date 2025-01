“ON AIR!” – CARINA: “Campionato Roma già finito, ma nessuno ha il coraggio di dirlo”, TORRI: “Si continua a parlare di cessioni, ma chi arriva?”, PIACENTINI: “Non vorrei Gasperini, ma se l’alternativa è quella che mi hanno prospettato…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Questa storia di Rensch un po’ mi stuzzica. Mi sono informato, mi dicono che ha sempre giocato a quattro, mentre a tre è più complicato… Allegri ha sempre giocato a quattro dietro… Ma pensare che si faccia il mercato in base alle esigente del prossimo allenatore sarebbe una cosa da società strutturata, che non mi sembra l’identikit della Roma degli ultimi mesi o anni. Ultimamente sono stati spesi soldi alla rinfusa… Io però ho la sensazione che l’indiscrezione di una Roma che sta lavorando per convincere Gasperini possa non essere così campata in aria, lui gioca indifferentemente a tre o a quattro dietro…ma vuoi vedere che questi prendono Gasperini per davvero…Se me lo prenderei? E’ controversa la cosa: è un ottimo allenatore, ma ho dubbi sul personaggio, è talmente un rompipalle che finisce per litigare con tutti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Rensch le referenze sono buone, me ne parlano tutti bene… Gasperini alla Roma? Ho avuto una conversazione ieri dove mi è stata paventata un’alternativa che non voglio dire…dico solo che sarei contento se venisse Gasperini. Io però non lo vorrei alla Roma, ha dato il meglio solo in determinati contesti, quando si è confrontato con una realtà importante come l’Inter è finita molto male. Alla Roma il modello Atalanta non si può riproporre, lo ha detto lo stesso Ranieri. Ma vista l’alternativa che mi è stata detta ieri (Farioli, ndr), me lo prenderei oggi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il giocatore che stiamo per prendere (Rensch, ndr) è stato bocciato miseramente da Marco Van Basten, vincitore di tre palloni d’oro…spero che qualcuno abbia preso in esame quello che dice Van Basten, per capire se è un odio personale o se è veramente una pippa…pensateci bene, ecco…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha pronto il progetto definitivo per lo stadio, ma sta aspettando il nuovo Ceo. Ci si è dati la scadenza dei primi di febbraio per fare questo passo in Comune, una volta che sarà presentato il progetto definitivo comincerà la seconda fase dell’iter. Da quel momento potrà spuntare ancora qualsiasi cosa, ma la volontà è ferma e al momento non sono emerse altre cose negative. Prendiamoci il buono…”

Matteo De Santis (Radio Manà Manà Sport): “Per dare un senso alla stagione devi puntare su Coppa Italia e Europa League. Formazione per Roma-Genoa? Il ballottaggio resta Pisilli-Pellegrini. Hermoso? Un giorno ne dovremo parlare…lui paga l’essere arrivato in ritardo. Mi sembra un giocatore che in un determinato tipo di calcio c’entri poco, di certo non è da 4 milioni di euro netti…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Se vendi Soulè poi devi prendere anche un altro attaccante…Qua si continua a parlare di cessioni, ma chi arriva? Non vorrei che i recenti risultati positivi della Roma non abbiano avuto l’effetto di rallentare le operazioni di mercato. Ragazzi, tra una settimana cominciano 20 giorni da 3 partite a settimana, ma ci sarà bisogno di rotazione. Le Fee è andato via, Soulè può andare via, Dalh può andare via…ma qua chi arriva? Rensch?…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Si parlava di rivoluzione a gennaio, ma vi avevo detto subito che se andava via già uno dei senatori era già tanto. Le rivoluzioni si fanno, non si annunciano. Siamo a metà gennaio e ancora la Roma non ha preso un giocatore. Poi se a fine mercato arriva Frattesi siamo tutti contenti, ma siete sicuri che arrivi? Io no… Ti sei un po’ incastrato, perchè le priorità sono gli esterni e il vice Dovbyk. Il mercato di gennaio va fatto subito, deve essere sprint. Alla Fiorentina serviva un sostituto di Bove e si è preso subito Folorunsho… Bisogna dire che la stagione a livello di campionato è finita, ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Io mi auguro che Rensch sia un giocatore scelto dal futuro allenatore, perchè se siamo ancora al fatto “è in scadenza, quasi quasi lo prendo“, non si va da nessuna parte. Sul mercato si naviga a vista, a seconda dell’occasione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Soulè avrebbe bisogno di giocare in una squadra cuscinetto, dove non ha pressione e può giocare delle partite. Il tempo passa e le situazioni rimangono. Non so quale sia la strategia, devi stare attento a mettere dentro giocatori che sono poi difficili da ricollocare. Anche a sinistra, Angelino me lo sono un po’ dimenticato volutamente, ma il dirimpettaio è sempre migliore di lui. Devi trovare giocatori più forti…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La priorità della Roma? Secondo me se prendesse un attaccante che fa gol non sarebbe mica male…Se la Juve con Vlahovic prende Kolo Muani, perchè non può farlo la Roma? Il mercato di luglio hai speso 120 milioni, ma non è che spendi 30 milioni per un calciatore significa automaticamente che sia bravo. Sembrava che siccome avevi speso tanto avevi fatto un buon mercato, ma non è così… Rensch? Magari è un prospetto che viene acquistato per l’anno dopo…”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio): “Rensch è un giocatore più di costruzione. Se ci aspettiamo da lui il nuovo Maicon, no, non lo è…è un terzino più bloccato. Lui nasce centrale di difesa…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!