CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 15 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – C’E’ ANCHE OLA AINA PER LA DESTRA – Non solo Rensch. Ghisolfi sta iniziando a muoversi anche su altri fronti, uno di questi riguarda Ola Aina (28) del Nottingham Forrest. L’ex Torino potrebbe essere un’occasione di mercato visto il suo contratto in scadenza nel 2025 e a Trigoria si potrebbe decidere di anticipare la concorrenza già in questa sessione di mercato. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – ANCHE LA FIORENTINA SU SOULE’ – Tre squadre su Matias Soulè (21), che con Ranieri sta trovando pochissimo spazio: oltre a Genoa e Betis, ora anche la Fiorentina di Pradè si è messa sulle tracce dell’argentino. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – STALLO FRATTESI, BONDO E REITZ PIANI B – Tutto fermo sul fronte Frattesi (25), con l’Inter che non accetta le contropartite proposte (Cristante e Pellegrini) e chiede 45 milioni. La Roma si guarda intorno: oltre a Rocco Reitz (22), valutato 20 milioni, piace anche Warren Bondo (21) del Monza. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:40 – RENSCH, OFFERTI 3,5 MILIONI – Per Devyne Rensch (21) la Roma ha offerto 3,5 milioni di euro, forte dell’accordo con il giocatore, libero a zero il prossimo giugno. La richiesta dell’Ajax è scesa a 7, intorno ai 5 milioni di può chiudere. (Gianlucadimarzio.com)

