RANIERI: “Soulè è il futuro, resta e avrà le sue opportunità. Pellegrini via a gennaio? Tutto può essere, ma non credo” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – A due giorni dalla partita di campionato contro il Genoa l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri torna a presentarsi davanti ai microfoni dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione del match contro i liguri. Queste le parole del tecnico della Roma sulla sfida che attende i suoi calciatori ma anche sulle voci di mercato di questi giorni.

La situazione dei recuperi? Manca solo Cristante? Col Genoa può essere aggiunto un centrocampista?

“Col centrocampo a tre siamo più pragmatici. Il Genoa è una squadra bella, compatta, pratica. Sono determinati, chiudono gli spazi e ripartono. Dovremo fare una partita di grande intelligenza tattica”.

Pellegrini può lasciare la Roma a gennaio?

“Tutto può essere, ma non credo onestamente. Se arriva un’offerta e lui vuole andare…Ma non credo. E’ una mia sensazione…”

Soulè lo vede scontento? Può andare in prestito?

“Credo molto in lui, è un giocatore del futuro. Sta migliorando sul fatto che deve essere più pratico. Resta qui con noi, avrà le sue opportunità per dimostrare che sta migliorando”.

Trasferta vietata a Udine?

“Mi dispiace. Si gioca per i tifosi, mi auguro che si possa correre ai ripari e la società farà i passi che riterrà opportuni”.

Baldanzi? Un suo pensiero e che futuro ha?

“Lo avete visto, lo sto preferendo a Soulè perchè ha fatto i sei mesi di adattamento. Dà quel brio quando manca, e lo tengo molto in considerazione”.

La Roma voleva Costa che era un terzino offensivo, e ora Rensch che è più difensivo. Che tipo di giocatore cercate?

“Non parlo di mercato. Sono voci che leggo sui giornali. Chi ha detto che sono questi i giocatori che seguiamo? Io cerco un giocatore da Roma, e cerco di non sbagliare giocatore sia per quest’anno che per il futuro. Cerchiamo un giocatore che abbia qualità, che sappia giocare sia in attacco che in difesa, questo sia a destra che a sinistra”.

Solo Napoli e Inter hanno fatto più punti di voi nelle ultime partite. La zona Europa si può attaccare? Qual è l’obiettivo?

“L’obiettivo è giocare partita dopo partita. Non mi è mai piaciuto prendere in giro i tifosi. Dobbiamo dare un’identità bella, sicura, pratica. Lotteremo su tutti i fronti, e poi vedremo. Se poi gli altri saranno più bravi di noi, lo ammetteremo. Ci stiamo attrezzando per essere competitivi”.

Perchè la Roma non sa vincere in trasferta? E’ un problema emotivo, psicologico, di caratteristiche?

“Non credo psicologico, ma di attenzione. E mi dispiace. Più di lavorare non so cosa fare, le preventive le fanno ovunque, chiudere le possibili ripartenze. A Bologna ci siamo persi quando stavamo spingendo con troppi uomini. Se ci sono 5 che attaccano, almeno 2 devono restare come sentinelle. E invece vogliamo partecipare tutti all’attacco. E poi abbiamo preso il secondo gol, dopo sembravamo morsi da una tarantola e abbiamo rischiato di prendere il terzo gol. Lavoriamo per questo. Mi auguro che a forza di prendere ripartenze, si migliori. E’ normale che le squadre avversarie ci giochino, io ci giocherei…”

La Roma se l’aspettava migliore o peggiore rispetto a quello che pensava di trovare quando è arrivato?

“Me l’aspettavo così. Quando si cambia allenatore significa che ci sono dei problemi, il morale e l’autostima sono a terra. Ora abbiamo risolto queste problematiche. Si lavora duramente, mi dovete credere. Abbiamo perso col Como e abbiamo corso piuù che contro la Lazio. L’importante è correre bene, essere intelligenti in campo. La squadra si è assestata, ma non sono contento, vorrei alcune cose cu cui batto sempre il tasto. Spero che piano piano le mettano in pratica”.

Cristante? Lo sta rassicurando? Lo rivedremo con la maglia della Roma?

“Sicuramente lo rivedremo. Ci parlo, tutti i test sono a posto, e ora deve solo aumentare i carichi di lavoro. Deve solo riprendere il passo. Un conto è averlo disponibile e poter contare su di lui”.

Spesso vediamo la palla indietro. E’ questa la squadra di Claudio Ranieri?

“Se mi conosce un po’, no. Dobbiamo giocare con la palla in avanti. Per questo dico che stiamo lavorando, cercando di mettere le mie convinzioni. A me non piace il possesso palla, stiamo lavorando per migliorare”.

