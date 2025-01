Il falconiere della Lazio licenziato da Lotito si barrica a Formello: “E’ disperato, si teme per la sua incolumità»

ALTRE NOTIZIE – Sono ore caotiche a Formello. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha deciso di licenziare lo storico falconiere Juan Bernabé, nonché l’urologo Gabriele Antonini, che nei giorni scorsi lo ha operato inserendogli una protesi peniena.

Lo spagnolo, che da 15 anni vive presso il centro sportivo di Formello, sta invocando il perdono, ma il presidente sembra irremovibile. Per questo Bernabé, sconvolto per l’accaduto, nelle ultime ore si è chiuso nella sua stanza in preda alla disperazione. Tanto che, scrive il portale Corriere.it, si teme perfino per la sua incolumità.

Anche Antonini, l’urologo che lo ha operato, ha cercato di spiegare il comportamento di Bernabé: “Pur dissociandomi con forza dalla pubblicazione, ritengo opportuno contestualizzare il suo comportamento – ha detto –. Durante i colloqui con il paziente, ho compreso che le immagini erano state originariamente registrate per scopi privati e, a causa di un errore involontario, pubblicate per pochi minuti su un suo profilo privato. Tale breve intervallo è stato sufficiente affinché il contenuto venisse scaricato e diffuso senza il controllo del paziente stesso.

È importante ricordare che il signor Bernabé è stato sottoposto una terapia antibiotica intensiva per prevenire infezioni post-operatorie. Questi fattori, uniti agli effetti dell’anestesia somministrata poche ore prima della pubblicazione sui social, possono aver influenzato la sua lucidità e capacità di giudizio“.

