Svolta Rensch, la Roma guarda al futuro

AS ROMA NEWS – Devyne Rensch sta per diventare il primo rinforzo della Roma del 2025. Nelle ultime ore c’è stato un piccolo passo in avanti dei giallorossi, arrivati a mettere sul piatto circa 4 milioni di euro per il difensore olandese, in scadenza di contratto il prossimo giugno.

L’Ajax, che partiva da una richiesta di 10 milioni per poi scendere a 7, ora è arrivato alla valutazione di 6 milioni per il suo giovane calciatore. La distanza quindi è ormai ridottissima: solo 2 milioni dividono i due club. Ghisolfi si prepara a chiudere l’accordo con i lancieri nelle prossime 24-48 ore: dopo Roma-Genoa, Ranieri potrebbe abbracciare il suo primo rinforzo per questo mercato di gennaio.

I giallorossi, che hanno un accordo blindato con Rensch (contratto fino al 2029 a 1,2 milioni a stagione) ormai da giorni, si stanno per assicurare un ragazzo di belle speranze, ma anche un giocatore duttile che nonostante i suoi 21 anni ha già una certa esperienza, anche nelle competizioni europee. Rensch ha quasi sempre giocato nella difesa a quattro come terzino destro, ma grazie alle sue qualità si è disimpegnato anche da centrale, e raramente anche da esterno di sinistra. A Ranieri il compito di plasmarlo nei prossimi mesi, per consegnare un calciatore pronto al prossimo allenatore.

