Pisilli promosso, la Roma lo blinda: rinnovo fino al 2029 con aumento di stipendio

NOTIZIE AS ROMA – La Roma blinda Niccolò Pisilli: il talento di Casal Palocco, coccolato prima da De Rossi, poi da Juric e infine da Ranieri, vuole prendersi tutto, rinnovo (imminente) compreso. Ora che è diventato un giovane in grado di prendersi pure responsabilità, Sir Claudio e il club vorrebbero blindarlo con un rinnovo da formalizzare entro fine mese.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ( A. D’Urso), per l’ex Primavera è pronto un nuovo contratto fino al 2029: il suo stipendio passerà da 70 mila euro a stagione a circa mezzo milione l’anno. Un giusto riconoscimento per un giocatore che in prospettiva può diventare il nuovo capitano della Roma e un punto fermo per la nazionale. Che di centrocampisti così, che partono da lontano, spingono, attaccano e ritornano in copertura, ha bisogno per tornare grande.

Come ne ha assoluto bisogno Ranieri per far rifiatare uno tra Koné (apparso al di sotto delle aspettative a Bologna), e Paredes. O sulla trequarti, proprio al posto di Pellegrini. Già da domani sera il ballottaggio con il capitano tornerà di attualità.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!