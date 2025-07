SOULÈ: “Stiamo capendo l’idea di Gasp. Ferguson? Mi ricorda Batistuta e Higuain”

Al termine della partita amichevole tra il Kaiserslautern e la Roma, Matias Soulé ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole:

Un bilancio di queste prime settimane di ritiro con Gasperini? Ci sono tanta intensità e lavoro?

“Sì. Stiamo correndo tanto, soprattutto nei primi giorni. Abbiamo fatto tanto e ogni giorni stiamo capendo meglio l’idea del mister, che è tanto offensiva e piace a tutti. Speriamo di esprimerci al meglio come ci chiede lui”.

Com’è giocare a sinistra?

“Sono abituato a giocare a destra, a sinistra devo ancora prendere i riferimenti perché sono diversi. Preferisco prendere la palla con il destro per averla già sul sinistro. Comunque ho già giocato in questo ruolo da piccolo, per me non è un problema e potrei giocare in qualsiasi ruolo: quinto, trequartista… Sono a disposizione per ciò che mi chiede il mister”.

Con Gasperini riusciremo a vedere insieme Dybala, Soulé e un centravanti?

“Spero di poter giocare tanto insieme a Dybala, ma decide il mister. Io sono a disposizione, Gasperini mi ha provato anche a sinistra e con Ranieri feci anche il quinto a destra. Ogni volta imparo qualcosa e mi abituo, non c’è nessun problema”.

Che impressione ti ha fatto Ferguson?

“Ha avuto un bell’impatto ed è un bravissimo ragazzo. Io provo a parlare in inglese con lui ma non ce la faccio (ride, ndr). Tecnicamente è bravissimo, potente ed è bello grosso nonostante sia un anno più piccolo di me. Spero possa fare il massimo”.

Chi ti ricorda?

“Batistuta e Higuain, che ho visto giocare di più”.

Quali sono i tuoi obiettivi per la stagione?

“Voglio dare alla squadra ciò di cui ha bisogno e aiutarla con gol e assist. Questo è ciò che devo fare, dato che sono un attaccante”.