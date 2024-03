Souloukou a cena con Galliani: la Roma ha fretta di avere Modesto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Metti una sera a cena Lina Souloukou e Adriano Galliani in un noto ristorante della Capitale, avvenuta lo scorso martedì. L’incontro, non troppo segreto, avvenuto in presenza dell’avvocato giallorosso Lorenzo Vitali.

Motivo principale dell’incontro era Francois Modesto, attuale direttore tecnico del Monza che Lina Souloukou vorrebbe avere al più presto al suo fianco come nuovo direttore sportivo della Roma.

Nei mesi scorsi il ceo aveva segnalato il suo profilo alla proprietà per il ruolo di ds rimasto vacante dopo l’addio di Tiago Pinto dello scorso febbraio. E la Roma vorrebbe coprirlo subito, e non a giugno, con Modesto. Resta da capire se Galliani, davanti alla richiesta ufficiale del club giallorosso, sarà disponibile a liberare il suo dirigente.

La Roma ha fretta: il calciomercato estivo si intavola a primavera e ad oggi, a Trigoria, ancora non c’è nessuno che stia preparando una strategia di cessione e acquisti. Per questo la casella di ds deve essere coperta il prima possibile.

Fonte: La Repubblica

