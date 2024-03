Occasione Smalling per l’Inter. Ma Bergomi lo boccia: “Non è il profilo giusto per Inzaghi”

NOTIZIE AS ROMA – Occasione Smalling per l’Inter. Così titola l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con i nerazzurri a caccia di un affare a basso costo per la difesa viste le difficoltà finanziarie.

Il centrale inglese, prima perno insostituibile della difesa tre giallorossa ai tempi di Mourinho, ha vissuto una stagione difficile con una serie di infortuni che lo stanno tenendo ai margini del rettangolo di gioco.

La sua situazione ha creato tensione in casa Roma, quando ancora l’allenatore era lo Special One. Poi con De Rossi il rientro in campo, prima di un nuovo stop. Il futuro con i giallorossi è in linea teorica blindato da un contratto fino al 2025.

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, boccia questa idea parlando alle pagine della Gazzetta: “In questi anni l’ho visto giocare con José Mourinho ed era perfetto, perché era una squadra che difendeva bassa e ti dava poco campo, quindi poteva sfruttare sia la fisicità sia il colpo di testa. Era a suo agio. Qui però gli si chiederebbe qualcos’altro.

Quello di Inzaghi è un calcio di relazione, si deve giocare di più e scappare meno indietro, bisogna farsi vedere sempre. Onestamente farei fatica a vederlo in questa Inter. Non credo sia il profilo giusto”.

