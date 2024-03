Tanto giallorosso nel 5 a 1 della Polonia sull’Estonia: assist di Zalewski, gol del baby Vetkal

NOTIZIE AS ROMA – C’è anche una Roma che sorride dopo gli impegni delle nazionali. A fare contenti giallorossi ci pensano Zalewski e il baby Martin Vetkal, avversari nello spareggio tra Polonia ed Estonia per il prossimo Europeo.

Larga la vittoria dei polacchi per 5 a 1: la rete del due a zero è siglata da Zielinski, ma a regalargli l’assist ci pensa il romanista Nicola Zalewski dopo un inserimento in area e un cross per la testa del centrocampista del Napoli.

Al 73′ Zalewski si rende di nuovo protagonista procurando l’autogol di Mets: l’esterno da destra aggira l’avversario e crossa al centro, trovando la deviazione in porta dell’difensore estone.

Al 78′ c’è anche l’unica gioia della serata per l’Estonia, in 10 dal 27′ per l’espulsione di Paskotsi: in gol il centrocampista della Roma Primavera, Martin Vetkal, che fissa il punteggio sul 5 a 1 con un destro da centro area.