ANGELINO: “Di Roma mi piace tutto, spero di restarci per molto tempo”

AS ROMA NOTIZIE – Continua la rubrica “A casa dei campioni”, con il protagonista della seconda puntata Angeliño, che ha rilasciato un’intervista riguardo l’argomento case. Queste le sue parole:

Ci puoi raccontare il tuo impatto con Roma? Cosa ti piace di più della città?

“Di Roma mi piace tutto. È un ambiente molto caldo, in tutti i suoi aspetti. I miei familiari stanno molto bene qui e speriamo di restarci per molto tempo”.

È stato difficile scegliere la sua nuova casa nella Capitale oppure è stato amore a prima vista?

“La prima casa che mi hanno mostrato mi è piaciuta subito. A me come alla mia famiglia. La casa che ho scelto si trova a pochi chilometri dal mare, che per me è un aspetto essenziale”.

Quindi, quando si trova a scegliere una casa, tra città e mare sceglie sempre il mare?

“Senza dubbio. Se vivo in una località che me lo permette, scelgo sempre il mare”.

Parlando sempre di scelte, preferisce un bel giardino oppure un terrazzo con vista?

“Il giardino, sicuramente. Per poterci passare un po’ di tempo in relax”.

Prima di arrivare in Italia, oltre che in Spagna, ha vissuto in Inghilterra, in Olanda, negli Stati Uniti, in Germania e in Turchia: qual è la casa che ricorda con più piacere tra quelle che ha avuto?

“Dico quella in Spagna, a Mallorca. Era un appartamento grande, ovviamente con vista sul mare. Mi piaceva stare vicino alla spiaggia, a due minuti a piedi”.

Che differenze ha notato tra le case italiane e quelle spagnole?

“Nessuna. Sono belle entrambe e hanno le stesse caratteristiche di base”.

Qual è invece la sua stanza preferita in casa?

“Parlo sinceramente: la camera da letto, per dormire. Quando non ho allenamento la mattina presto o una partita da giocare, mi piace tanto dormire”.

