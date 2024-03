Europa League, la Rai acquista i diritti tv per la fase finale: Roma, Milan e Atalanta visibili in chiaro

AS ROMA NOTIZIE – Svolta per la fase finale dell’Europa League. Infatti, secondo quanto riportato da MilanNews.it, la Rai ha acquistato i diritti tv per le prossime gare della competizione fino ad arrivare alla finale di Dublino.

Il derby italiano tra Milan e Roma e il match tra l’Atalanta e il Liverpool saranno visibili in chiaro. La Rai si unisce a Sky e Dazn come emittente televisiva che trasmetterà l’Europa League.

I quarti di finale sono in programma l’11 aprile e il 18 aprile alle ore 21.

Fonte: MilanNews.it

