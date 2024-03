Luis Enrique: “Ho visto la Roma di De Rossi e mi è piaciuta molto, ma ho apprezzato ancora di più le sue parole”

AS ROMA NOTIZIE – Luis Enrique, allenatore del PSG ed ex tecnico della Roma, ha parlato nel corso di una diretta su Twitch. Tra i vari argomenti trattati, lo spagnolo ha parlato anche del lavoro di De Rossi in giallorosso.

Queste le sue parole riportate da AS: “Sono riuscito a vedere la Roma, e quello che ho visto mi è piaciuto molto, ma quello che ho sentito dire a Daniele mi è piaciuto ancora di più!“.

“Mi piace vedere miei ex giocatori diventare allenatori e ottenere successi. Mi piace la sua proposta, mi piace il suo carattere, la sua personalità, mi piaceva molto anche da giocatore. A Roma abbiamo avuto un ottimo rapporto, gli auguro davvero il meglio”.

Fonte: AS

