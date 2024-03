“ON AIR!” – PIACENTINI: “Gli infortunati? Mourinho non era matto, certi giocatori sono fracichi”, FERRAZZA: “Il cambio di preparazione può aver inciso”, CASANO: “La nuova filosofia deve essere: prima i sani, poi i nomi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Smalling non lo terrei. Se dovesse restare, dovrebbe fare il titolare, la Roma non può permettersi un difensore che guadagna 5 milioni netti in panchina… Infortuni? Sono frutto del fatto che molti giocatori sono fracichi…ragazzi, Mouirinho non era matto. Chi sono gli infortunati con De Rossi? Smalling, Dybala, Renato Sanches, Spinazzola, Azmoun…gli stessi che avevano problemi con Mourinho. Sono giocatori che vanno cambiati, te ne puoi tenere uno, forse due…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Modesto? Ci sarà un do tu des col Monza, magari in cambio di un Primavera… I rapporti sono buoni. Vista la figura ingombrante di Galliani nel Monza, non so dare una valutazione sul lavoro di Modesto nel club brianzolo. Il cambio di filosofia sarà radicale. Per un club che non può spendere, la strada dello scouting è quella più congeniale. Smalling all’Inter? Anche l’anno scorso se ne parlava. Questo è un ragazzo che ha un problema fisico, la stagione ormai è andata. E’ sacrosanto riflettere, che garanzie può darti? Questo è l’ultimo anno che puoi salutarlo con un piccolo tornaconto…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Sono saturo di questa situazione della Roma che ogni anno si devi portare dietro 5 o 6 situazioni di giocatori che devi stare continuamente ad aspettare: Smalling, Zaniolo, Renato Sanches … Fossi nella Roma ripartirei l’anno prossimo con un’idea diversa: prima i sani, e poi i nomi… Renato Sanches dovrebbe ridarci i soldi dello stipendio, si può dire sta cosa? Vogliamo fare una petizione per fargli distribuirli a tutti i tifosi della Roma, sette milioni di euro…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Smalling ha preso una botta nella rifinitura di Roma-Brighton. Il problema è che superare un problema alla caviglia non è facile, ti si può gonfiare la caviglia dopo una botta eh…Infortuni? Se prima certi giocatori si facevano male ogni due partite, adesso succede dopo 15 partite, è diversa la situazione…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Anche l’anno scorso la Roma era terza con Mourinho, poi in questo periodo dell’anno sono cominciati ad arrivare gli infortuni… La Roma non ha una rosa per reggere le due competizioni se cominciano a esserci tutte queste assenze. Aggiungiamo che il cambiamento di modo di lavorare nell’immediato ti porta allo sprint, ma alla lunga rischia di provocarti problemi muscolari. Alla Roma poi non le dice mai bene, e ora i giocatori stanno di nuovo cadendo come le foglie…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Prossimo direttore sportivo? Se Daniele De Rossi dovesse davvero restare come futuro allenatore della Roma, bisognerebbe trovare qualcuno che lavori con il giusto feeling con lui, e dunque potrebbe essere opportuno sentire anche il suo parere. E questo potrebbe far ritarare l’ingaggio del nuovo dirigente…Scelte ancora non ne sono state fatte, perchè non ci sono annunci…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La ripetitività delle domande che fanno a Totti sta diventando stucchevole. Lui vorrebbe fare il direttore tecnico, ma dovrebbe prendere atto che servirebbe studiare… Anche entrando come uomo immagine, che sembra una diminutio, ma almeno avrebbe acquisito conoscenze e informazioni su come funziona la società dall’altra parte della scrivania, poi con gli anni potrebbe assumere un ruolo più decisionale. Io penso che lui sia in grado di riconoscere le categorie dei giocatori, ma poi devi avere conoscenza dei conti e dei numeri. E in questo Totti è stato un po’ pigro dopo il suo addio il calcio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’infortunio di Abraham è stato molto duro e ora bisogna stare calmi. Era importante rientrare in gruppo, e ora la Roma deve capire quale potrà essere il futuro di questo giocatore. L’effetto del cambio non si è esaurito subito e la società sta valutando in maniera positiva il lavoro di De Rossi…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Abraham è un’alternativa importante se la Roma non dovesse riscattare Lukaku. È stato un investimento rilevante, i giallorossi non lo pagarono poco. De Rossi sta facendo bene e sta rivitalizzando una squadra spenta, però voglio vedere la squadra nelle grandi partite e nelle piccole difficoltà. Il suo rinnovo? La società sta ancora riflettendo…”

