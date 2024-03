Lukaku torna ad allenarsi col Belgio. Il preparatore: “L’infortunio all’inguine non è un problema”

NOTIZIE AS ROMA – Dopo il sovraccarico all’inguine che lo aveva costretto a fermarsi, Romelu Lukaku è tornato in campo con i compagni della nazionale belga per preparare la gara in programma domani alle 18.00 contro l’Irlanda.

A testimoniarlo sono proprio le foto che il Belgio ha postato sui propri canali social in cui si vede l’attaccante giallorosso sorridere nel bel mezzo dell’allenamento. I problemi fisici dunque sembrano essere alle spalle per Big Rom.

Un‘ottima notizia anche per la Roma, che rischia di dover fare a meno di Azmoun per qualche settimana. A confermare le buone condizioni di Lukaku ci pensa Lieven Maesschalck, preparatore atletico di Lukaku, ha rilasciato un’intervista parlando anche delle condizioni del centravanti giallorosso: “Nelle ultime settimane, Romelu ha sofferto di un problema all’inguine. Si era già allenato meno e aveva saltato una partita. Ma a quanto pare, il problema non è scomparso.

Ora viene da noi per un lavoro di riabilitazione e stabilità. Stiamo valutando se potrà tornare in Nazionale. Dovrebbe essere in grado di giocare contro l’Inghilterra e, con l’avvicinarsi dell’Europeo, il suo infortunio non è davvero un problema. La Roma gli chiede tanto ma lui fisicamente può sopportare“.

