Azmoun, sospetto stiramento del tendine del ginocchio: l’attaccante sta rientrando a Roma

AS ROMA NEWS – Primi aggiornamenti non molto confortanti per quanto riguarda l’infortunio accusato da Sardar Azmoun con la maglia dell’Iran nel 5 a 0 su Turkmenistan.

Dopo il dolore avvertito prima dell’intervallo, l’attaccante giallorosso è stato portato in ospedale e sottoposto subito ad alcuni esami che – stando allo staff medico della nazionale iraniana – hanno evidenziato uno stiramento del tendine del ginocchio sinistro.

Il giocatore sta rientrando in Italia in queste ore per ripetere gli esami con lo staff medico della Roma: se la diagnosi fosse confermata, Azmoun rischia un mese di stop.

Sardar #Azmoun dopo la gara è stato portato in ospedale e sottoposto agli esami che – stando allo staff medico della nazionale iraniana – hanno evidenziato uno stiramento del tendine del ginocchio sinistro.

Il giocatore sta rientrando in Italia per ripetere gli esami con lo… — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) March 22, 2024

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!