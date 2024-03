ULTIME DA TRIGORIA – Abraham ancora in gruppo, lavoro atletico e col pallone. Nuovi esami per Azmoun, si teme un lungo stop

AS ROMA NEWS – Altra giornata di lavoro, stavolta più intenso, per la Roma. I giallorossi erano tornati ieri ad allenarsi per cominciare a preparare la sfida contro il Lecce di lunedì 1 aprile e oggi hanno proseguito il programma di avvicinamento alla ripresa del campionato.

Regolarmente in campo Tammy Abraham, che ha svolto lavoro sia atletico che con il pallone insieme ai compagni di squadra, segnale dei progressi che l’attaccante comincia a fare in vista del suo rientro in campo.

Una buona notizia per De Rossi, visto che Sardar Azmoun rischia di restare fuori a lungo: i primi esami svolti con l’Iran hanno evidenziato uno stiramento del tendine del ginocchio sinistro, scongiurando in parte le sensazioni negative del calciatore (“Mi sono strappato il tendine“, le parole che Sardar avrebbe detto dopo il dolore avvertito).

Nelle prossime ore l’attaccante effettuerà nuovi controlli con lo staff medico giallorosso per capire la gravità dell’infortunio e i tempi di recupero: molto dipenderà dall’entità dello stiramento.

Non si sono ancora visti in gruppo Spinazzola, Dybala, Baldanzi, Ndicka, Bove, Renato Sanches e Kristensen, tutti fermi ai box per i rispettivi acciacchi. De Rossi spera di recuperarne una buona parte già la prossima settimana.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

