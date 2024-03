HUIJSEN: “Mie parole riportate in modo non corretto. Sto benissimo alla Roma, non potrei mai parlarne male”

NOTIZIE AS ROMA – Dean Huijsen si fa sentire sui social dopo l’intervista apparsa sulla Gazzetta dello Sport. Il difensore, in prestito dalla Juventus alla Roma, fa chiarezza tramite una story su Instagram in merito alle dichiarazioni rilasciate, e di conseguenza riportate, sul suo futuro:

“Ciao a tutti, riguardo alla mia intervista pubblicata ieri su un importante quotidiano nazionale, dove mi è stata rivolta la domanda circa il mio futuro e la mia condizione contrattuale, ho risposto con grande onestà riguardo la situazione del mio contratto

aggiungendo che nel calcio tutto può succedere.

Non potevo immaginare che le mie parole fossero riportate in maniera incorretta e aggiungendo cose che non ho detto. Sono molto cosciente dell’opportunità che la AS Roma, i miei compagni e l’allenatore mi danno ogni giorno per migliorarmi e li ringrazio per il supporto continuo.

Per questo ho espresso al Club la mia delusione per quello che è successo però volevo anche far sì che tutti voi sapeste la verità, perché sto molto bene nella Roma e sarei incapace di dire qualcosa contro il club e i suoi tifosi che mi hanno sempre sostenuto”.

