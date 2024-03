Tiago Pinto: “L’esonero di Mourinho un giorno difficilissimo, muoio quando devo licenziare un allenatore. De Rossi mi chiese di restare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ex general manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato in esclusiva a Sky Sport della sua esperienza alla Roma, del suo addio al club giallorosso, di quello di Mourinho e di tanto altro nel corso della chiacchierata con Gianluca Di Marzio.

In questi minuti l’emittente satellitare ha rilasciato un’anticipazione dell’intervista integrale del gm portoghese cominciando dall’esonero dello Special One: “Quello è stato un giorno molto difficile per tutti. Io sono ancora giovane, non so se i direttori sportivi più anziani gestiscono in modo diverso. Io nel momento in cui si deve licenziare un allenatore sono morto“.

Confermerebbe De Rossi per la prossima stagione, se fosse ancora direttore della Roma?

“Non possono mettermi in quei panni, ovviamente Daniele sta facendo molto bene; è una persona spettacolare. Mi ha sorpreso la consapevolezza che lui ha di quanto costa essere allenatore”.

E’ vero che De Rossi le ha chiesto di restare?

“Sì, noi abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche prima del suo arrivo”.

