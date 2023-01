NOTIZIE AS ROMA – Luciano Spalletti, tecnico del Napoli ed ex giallorosso, alla vigilia del big match contro la Juventus ha parlato in conferenza stampa.

Tra i vari temi trattati, l’allenatore partenopeo si è soffermato anche sui recenti scontri che hanno visto coinvolti i tifosi della Roma e quelli del Napoli:

“Devono stare fuori quelli che hanno voglia di picchiarsi anziché vedere lo spettacolo. Questa roba qui non si può vedere, devono starsene a casa e se non ci stanno deve essere imposto“.