TIAGO PINTO: “Rumors su Mourinho? Non so di cosa state parlando…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Genoa.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di Coppa Italia che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Sono giorni in cui circolano rumors su Mourinho, qual è lo stato dell’arte?

“Oggi abbiamo una partita importante, è una competizione importante. Non ho letto nulla, non so di cosa sta parlando. È una competizione importante, anche l’allenatore è concentrato per fare bene oggi”.

Mi riferivo al Brasile.

“Ripeto, siamo qui per giocare una coppa e dobbiamo concentrarci su questo”.