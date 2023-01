(LIVE!) ROMA-GENOA, le formazioni ufficiali: giocano Bove e Kumbulla, Zaniolo-Pellegrini dietro Abraham

AS ROMA NEWS – Esordio in Coppa Italia per la Roma di Mourinho che questa sera all’Olimpico affronta il Genoa nell’ottavo di finale a gara secca che deciderà quale delle due squadre avanzerà ai quarti.

Lo Special One punta ad arrivare fino in fondo alla competizione e per questo sembra intenzionato a cambiare poco l’undici titolare che affronterà i liguri.

La squadra di Gilardino occupa attualmente la terza posizione nella serie cadetta, ma è un club che ha blasone ed esperienza, e per questo va tenuta nella giusta considerazione. Occhio dunque a non sottovalutare l’impegno.

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 20:00 – La Roma annuncia il suo schieramento ufficiale: Kumbulla fa rifiatare Smalling, a centrocampo tocca a Bove, in attacco Zaniolo-Pellegrini alle spalle di Abraham. Riposa Dybala, Solbakken parte dalla panchina.

Ore 20:00 – Questa la formazione ufficiale del Genoa: Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Galdames, Czyborra; Yalcin, Coda.

Ore 19:55 – Sky Sport comunica in anteprima la formazione ufficiale della Roma che scenderà in campo tra pochi minuti, ecco l’undici giallorosso: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham

Ore 19:00 – Cielo sereno sopra lo stadio Olimpico, la temperatura comincia a farsi rigida. Il terreno di gioco è in discrete condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Vina, Celik, Tahirovic, Camara, Volpato, Cristante, Spinazzola, Shomurodov, Solbakken, Belotti, Majchrzak, Dybala.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Galdames, Czyborra; Yalcin, Coda. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: –

ARBITRO: Feliciani di Teramo

ASSISTENTI: De Meo e Bottegoni

QUARTO UOMO: Cosso

VAR: Banti

AVAR: Muto

Giallorossi.net – Andrea Fiorini