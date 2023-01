GILARDINO: “Insoddisfatto del risultato, ma contento della prestazione. Sapevamo di affrontare una squadra forte”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Coppa Italia che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei liguri ai microfoni dei giornalisti:

Che voto dà al suo Genoa?

“Non sono soddisfatto del risultato, ma sono contento della prestazione. Sapevamo di affrontare una squadra forte e strutturata. Siamo stati bravi a difendere sui piazzati, ma anche per quanto riguarda l’atteggiamento generale. Peccato per il risultato”.

Il Genoa è pronto per tornare subito in A?

“Dobbiamo provarci, lavoriamo ogni giorno per quell’obiettivo. In questi 10 giorni abbiamo lavorato bene sotto il punto di vista tecnico e tattico. Dobbiamo pensare una partita alla volta, da domani si pensa al Venezia”.

Come è stato questo tuo impatto sulla panchina?

“Sono arrivato da un mese, la società mi ha dato questa possibilità. Siamo partiti molto bene, ma ora è un capitolo nuovo. Il campionato di Serie B è arduo, ma noi siamo pronti. Sappiamo il nostro valore e dobbiamo continuare a lavorare”.