DYBALA: “L’amore dei tifosi per me vale tanto. Dobbiamo tutti migliorare, Wijnaldum ci darà una grossa mano”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Genoa.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Coppa Italia appena conclusa allo stadio Olimpico:

La partita?

“L’amore della gente è arrivato prima di essere campione del mondo, per me vale tanto. Oggi mi hanno fatto un riconoscimento bellissimo. Grazie a tutti sono arrivato al mondiale e sono tornato in modo perfetto”.

La Coppa Italia?

“Dobbiamo ancora tutti migliorare, io per primo. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo, abbiamo la squadra per farlo. Tra poco arriverà anche Gini che può darci una grossa mano e sarà importante per noi”.

Dove può arrivare la Roma?

“Ancora è presto per dirlo. Come già detto la Coppa Italia deve essere un obiettivo chiaro. In campionato sappiamo che ci sono squadre più forti ma sappiamo di avere una grande squadra. Se vogliamo essere tra i primi posti dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Abbiamo anche l’Europa League, i nostri obiettivi sono chiari”.

Quando rivedremo il vero Paulo senza problemi fisici?

“Speriamo presto. Delle volte è difficile perché ci sono tante partite, ma giocando il più possibile si recupera la condizione”.

Come vedi Napoli-Juve?

“Sarà una grande partita da vedere, soprattutto per la rivalità che ci sta tra le squadre. Pronostico? Che vinca il migliore”.