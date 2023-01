SPEZIA-ROMA 0-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte due a zero lo Spezia in un match senza storia, deciso dalle giocate di Dybala e dai gol di El Shaarawy e Abraham

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Picco per affrontare i liguri nella diciannovesima giornata di campionato:

Rui Patricio 6 – Poteva anche prendere senza voto, praticamente mai impegnato.

Mancini 6,5 – In totale controllo sui diretti avversari. E evita anche il giallo.

Smalling 6,5 – Oggi manca Nzola, l’avversario più temibile. Verde e Gyasi gli fanno il solletico, e con Maldini in campo la musica non cambia.

Ibanez 7 – Partita pressochè perfetta, impreziosita da un paio di spunti notevoli in progressione.

Celik 6,5 – Gran bella partita, peccato però per il giallo rimediato nel finale che gli costerà la presenza contro il Napoli.

Matic 7 – Dominatore assoluto della mediana.

Cristante 6,5 – Prestazione attenta e lucida del giocatore, che sa sempre cosa fare col pallone tra i piedi. Dal 93′ Camara sv.

Zalewski 6,5 – Bella partita dell’esterno polacco, che ci mette gamba e qualità. Ma gli manca il tiro giusto dalla distanza.

El Shaarawy 7 – La sua rete è decisivo nell’inerzia della gara. In questa posizione più avanzata può dare qualità e gol all’attacco giallorosso. Dal 71′ Bove 6 – Generoso nel ringhiare su tutti i palloni.

Dybala 8 – Quando cambia marcia fa sempre la differenza. Decisiva la sua giocata in occasione del gol di El Shaarawy. Serve anche Abraham nell’azione del due a zero. Ma sono le sue giocate nel corso della partita a incantare. Dall’85’ Belotti sv.

Abraham 8 – Mette in affanno la difesa avversaria con la sua fisicità. La sua sponda aerea è importante in occasione del vantaggio giallorosso. Si esalta nella ripresa con un gol che è nelle sue corde. Rinato. Dal 93′ Solbakken sv.

JOSE’ MOURINHO 7 – La sua Roma è solida e compatta, e stasera ha dominato la partita azzerando la pericolosità dello Spezia e facendo prevalere la propria qualità tecnica. La classifica ora si fa piuttosto interessante.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini