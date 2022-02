Spinazzola, il rientro fissato ad aprile dopo la visita di Lempainen

NOTIZIE ROMA CALCIO – Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di rivedere Spinazzola arare la fascia sinistra con i suoi scatti a tutta velocità.

Circa un paio di mesi a partire da oggi. E’ questo l’esito dei controlli svolti dal professor Lempainen, il chirurgo finlandese che lo ha operato al tendine d’Achille. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

I prossimi step saranno grosso modo due: un mese per poter tornare in gruppo, e un altro per riatletizzarsi e mettersi, più o meno, in pari con la squadra. Ecco perchè per Spinazzola il rientro in campo non avverrà prima della metà di aprile.

Mou sarebbe comunque felice di vederlo a disposizione prima della fine del campionato, che si concluderà il 22 maggio, per poi poter contare su di lui al 100% la prossima stagione.