Mou, altri segnali a Friedkin: mancano un difensore mancino e un regista

AS ROMA CALCIOMERCATO – Josè Mourinho lancia altri segnali precisi in direzione della proprietà in vista della prossima estate e di un mercato che si preannuncia molto movimentato.

Lo Special One usa la conferenza stampa di ieri per farlo nel momento in cui risponde a una domanda sulla forza del Sassuolo: “Non c’è differenza tecnica tra noi e loro, non sono d’accordo. Io non posso costruire dal basso, come lo fa lui (Dionisi) con Maxime Lopez e con Ferrari. Hanno una qualità tecnica molto superiore, sono bravi. Bravissimi“.

Il riferimento ai due calciatori del Sassuolo non è affatto casuale, scrive oggi La Repubblica: nella sua lista mercato estiva c’erano un centrale difensivo di piede mancino e abile nell’impostare il gioco dal basso, caratteristica che manca ai centrali giallorossi, e un regista in grado di essere il metronomo della manovra giallorossa.

Due caselle che mancano nella rosa dello Special One e che dovranno essere assolutamente colmate da Pinto nel prossimo mercato estivo.