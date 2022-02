La ricostruzione di Dzeko fa arrabbiare Mou e la Roma

AS ROMA NEWS – “Non mi aspettavo di lasciare la Roma dopo l’arrivo di Mourinho“. Edin Dzeko parla al Daily Mail tornando sul suo addio ai giallorosso avvenuto un po’ a sorpresa la scorsa estate.

E lo fa stravolgendo quella che sembrava essere la ricostruzione dei fatti. Stando a quanto racconta il bosniaco, sembrerebbe che la Roma abbia deciso di prendere Abraham prima del suo passaggio all’Inter.

“Questa estate non mi aspettavo di lasciare Roma dopo l’arrivo di Mourinho – le dichiarazioni di Dzeko al tabloid – . Ho parlato con lui quando è arrivato, sapendo che avevo un anno di contratto e gli dissi che ero pronto a dare tutto chiedendogli però anche se avessi potuto valutare eventuali proposte essendo a scadenza l’anno dopo. Nei giorni successivi la Roma ha preso Abraham e l’Inter si è fatta avanti”.

Una ricostruzione dei fatti che non è stata gradita molto dalla Roma e dallo stesso Mourinho: ieri lo Special One, piuttosto stizzito, non ha voluto nemmeno sentire la domanda sulle dichiarazioni del bosniaco. L’addio di Dzeko infatti è stato piuttosto improvviso e ha scioccato la squadra.

Da qui la “reazione” dei giallorossi, che sono stati costretti a investire oltre 40 milioni per acquistare Abraham dal Chelsea, una spesa che ha inciso sulle strategie di mercato del club.