La Roma Femminile supera il Como e vola in semifinale di Coppa Italia

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma Femminile raggiunge la semifinale di Coppa Italia. Forti del 3-0 dell’andata, le giallorosse battono per 2-1 al Tre Fontane il Como, rivelazione di questa edizione e unica formazione di B rimasta in gara.

A inizio partita il Como a sorpresa passa in vantaggio dopo 7′ ma la Roma cresce alla distanza: Haavi trova la rete del pari e poi Pirone realizza la rete del sorpasso.

Dopo aver dominato la prima frazione, le giallorosse amministrano la ripresa, andando vicine al 3-1 ancora con Haavi che coglie la ripresa.

Ora in semifinale le giallorosse affronteranno l’Empoli, che ha eliminato la favoritissima Fiorentina. Tra due settimane la Roma incontrerà l’Inter in campionato: l’obiettivo sarà conservare il secondo posto in classifica.