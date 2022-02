El Shaarawy out per un problema al polpaccio. In panchina si rivede Diawara

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy, dato per titolare da tutti i quotidiani questa mattina, non è nemmeno in panchina oggi per Sassuolo-Roma.

Il Faraone è rimasto nella Capitale per un problema al polpaccio accusato ieri, e le sue condizioni sono da valutare in vista dei prossimi impegni della squadra.

Torna invece in panchina Amadou Diawara dopo l’impegno in coppa d’Africa e le successive voci di mercato che lo avevano visto vicino alla partenza.