TIAGO PINTO: “Lo sfogo di Mou? Io e lui sempre allineati. Il bilancio va fatto solo alla fine del campionato”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Sassuolo-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare al Mapei Stadium:

“Il Sassuolo è una squadra che ha un’identità molto forte, è una delle squadre che più mi ha impressionato, e dovremo tirare fuori il meglio perchè sarà una delle gare più difficili del campionato”.

Lo sfogo di Mourinho?

“Quello che è successo, rimane nello spogliatoio. Io e Mourinho siamo allineati sulle strategie anche nei confronti della squadra”.

Come spiega i 5 punti in meno?

“Questi paragoni non sono molto utili. Un paragone va fatto alla fine, solo quando finirà il campionato si capirà meglio l’evoluzione della squadra”.