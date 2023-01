Spinazzola, lesione di primo grado al flessore della coscia: 1-2 settimane di stop

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo infortunio per Leonardo Spinazzola, costretto a fermarsi di nuovo dopo un problema accusato ieri contro il Napoli.

L’esterno di Mourinho, in mattinata, si è recato a Villa Stuart per gli esami del caso. Che non hanno dato buone notizie: il giocatore ha riportato una lesione primo grado flessore coscia destra.

Per il giocatore circa due settimane di stop, salterà dunque Cremonese in Coppa Italia, poi Empoli e Lecce in campionato.

Fonte: Sky Sport