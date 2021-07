Spinazzola, messaggio di auguri dal Chelsea: era il club che voleva strapparlo alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prima che Leonardo Spinazzola si infortunasse nel match dell’Italia contro il Belgio, il terzino giallorosso era uno degli uomini al centro delle voci di mercato della Roma.

Le parole di Davide Lippi, il suo agente, prima della rottura del tendine d’Achille avevano lasciato ben aperte le porte a una possibile cessione del calciatore in un altro club: “Mourinho contento di avere Spinazzola? Sì, se sarà lui ad allenarlo“, le parole del procuratore che avevano scatenato le ire dei tifosi romanisti.

L‘infortunio dell’esterno giallorosso, che resterà fuori dal campo di gioco per almeno sei mesi, ha però chiuso sul nascere ogni possibile trattativa. Ma oggi viene svelato il club che più era interessato a Spinazzola.

Stando a quanto racconta il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, tra i tanti messaggi di auguri di pronta guarigione arrivati al calciatore c’è anche quello di Marina Granovskaia, amministratore delegato del Chelsea. Il club inglese, rivela Mangiante, era infatti la squadra che più di tutte aveva intenzione di acquistare Spinazzola nel corso del mercato estivo appena cominciato.

#Spinazzola won’t be able to play for the next 6/7 months (broke his Achilles tendon).

Spinazzola received messages and phone calls from Mourinho and other teams, including from Marina Granovskaia, as one of the clubs most interested in him was Chelsea. Stay strong! @SkySport pic.twitter.com/FnC9UhMzPR

