SPINAZZOLA: “Posso migliorare molto. Campionato lunghissimo, dobbiamo fare un passo alla volta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leonardo Spinazzola parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Helsinki.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

La Juventus sta prendendo di solidità, l’Inter lo stesso. Sentite di poter lottare per qualcosa in più di un piazzamento in Champions League?

Il campionato è lunghissimo e quest’anno ce ne saranno due: uno prima e uno dopo il Mondiale. L’importante è essere equilibrati in tutto. Dobbiamo fare un passo alla volta, ora c’è l’Atalanta e poi la sosta.

Quanto è importante dare continuità a questa striscia di vittorie?

Importantissimo. Se vinciamo con l’Atalanta andiamo molto in alto e dopo ci sarà la sosta dove ci rimetteremo a posto fisicamente. Un passo alla volta, ora c’è l’Atalanta poi vedremo.

Quanto abbiamo visto del vero Spinazzola?

So che posso migliorare molto. Sono stato fermo per tanto e ora sto mettendo minuti nelle gambe, questo è l’importante.

Difesa a tre o a quattro, come ti trovi meglio?

Indifferente, dipende dall’avversario.

Oggi sei tornato a fare l’attaccante?

Si per 25 minuti. È stato tranquillo ma meglio terzino, sono più a mio agio.