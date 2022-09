Solita Joya: Dybala sblocca la Roma, ora l’Atalanta

AS ROMA NEWS – Una Roma ancora troppo Dybala-dipendente vince facile la seconda partita in Europa League e dà un’aggiustata alla classifica del girone C, dove il primato per il momento appartiene agli spagnoli del Betis, a punteggio pieno dopo la vittoria sofferta contro il Ludogorets.

Ma la partita di ieri contro l’Helsinki è stata fortemente condizionata dall’espulsione quasi immediata di Tenho dopo un quarto d’ora di gioco. I finlandesi, nonostante l’inferiorità numerica, riescono a reggere un tempo e a sfiorare addirittura il gol del vantaggio col palo colpito da Hoskonen.

Nella ripresa l’ingresso di Dybala, unito a una Roma meglio disposta in campo, cambia in pochi secondi l’inerzia del match: l’argentino, servito da Pellegrini, infila la palla all’angolino col suo solito mancino chirurgico. La squadra si sblocca: dopo pochi secondi arriva il raddoppio (di pancia) di Pellegrini e successivamente la rete (meritata) di Belotti a fissare il punteggio sul 3 a 0.

Per la Roma l’impegno di coppa diventa un semplice allenamento attacco contro difesa, il modo migliore per preparare senza affanni l’importantissima sfida di domenica contro l’Atalanta. Il risultato ampio non deve però ingannare: come dirà giustamente Mourinho a fine partita, il 3 a 0 sul velluto è difficilmente commentabile visto che la Roma ha giocato per quasi tutto il match 11 contro 10.

Risposte più concrete arriveranno di sicuro domenica, quando all’Olimpico (anche ieri commovente) l’asticella si alzerà di parecchio. L’Atalanta di Gasperini sarà un banco di prova importantissimo per capire le reali possibilità dei giallorossi.

Nel frattempo Mou ha recuperato Zaniolo, giocatore imprescindibile per dare imprevedibilità e forza all’attacco, e può cominciare a contare su un Belotti in crescita di condizione, oltre che su un Dybala sempre più decisivo e al centro di una Roma che sembra non aver ancora espresso il suo vero potenziale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini