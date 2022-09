ROMA-HELSINKI 3-0: i voti dei quotidiani

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Questi i voti assegnati oggi dai principali quotidiani ai giocatori della Roma scesi in campo ieri per affrontare e battere 3 a 0 l’Helsinki nel secondo match del girone C di Europa League.

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Ibanez 6, Vina 6; Karsdorp 6, Cristante 6, Matic 6,5, Spinazzola 6; Pellegrini 7, Zaniolo 7; Belotti 7. Subentrati: Dybala 7,5, Smalling 6, Camara 6,5, Bove 6, Abraham sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

IL TEMPO (F. BIAFORA)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Ibanez 6, Vina 6; Karsdorp 6, Cristante 6,5, Matic 6,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 7, Zaniolo 7; Belotti 6,5. Subentrati: Dybala 7,5, Smalling 6, Camara 6, Bove 6, Abraham 6. Allenatore: Mourinho 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Ibanez 6, Vina 6; Karsdorp 6,5, Cristante 6, Matic 6,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Zaniolo 7; Belotti 6,5. Subentrati: Dybala 7,5, Smalling 6, Camara 6, Bove 6, Abraham 6. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Ibanez 5,5, Vina 6; Karsdorp 6, Cristante 6, Matic 6, Spinazzola ; Pellegrini 6,5, Zaniolo 7; Belotti 7. Subentrati: Dybala 7, Smalling 6, Camara 6, Bove 6, Abraham 6. Allenatore: Mourinho 6.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Ibanez 6, Vina 6; Karsdorp 6, Cristante 6, Matic 7, Spinazzola 6; Pellegrini 6,5, Zaniolo 7; Belotti 7. Subentrati: Dybala 8, Smalling 6, Camara SV, Bove SV, Abraham SV. Allenatore: Mourinho 7.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5; Mancini 5,5, Ibanez 6, Vina 6,5; Karsdorp 6, Cristante 6,5, Matic 6,5, Spinazzola 6 Pellegrini 6,5, Zaniolo 7,5; Belotti 7. Subentrati: Dybala 7,5, Smalling 6, Camara 6, Bove 6, Abraham 6. Allenatore: Mourinho 6,5.