Lazio, il pokerissimo del Midtjylland fa infuriare Sarri: “Qualcuno insinua un germe dentro al gruppo, pronto a fare un passo indietro”

ALTRE NOTIZIE – Solo la Roma può sorridere nel giovedì di coppe: la Fiorentina crolla sul campo dell’Istanbul Basaksehir, la Lazio viene addirittura umiliata dai danesi del Midtjylland, che stravince per 5 a 1.

Furioso Maurizio Sarri, che al termine della partita di Europa League persa fragorosamente si sfoga con la stampa: “È stata la Lazio che si è vista a Verona, a Bologna l’anno scorso. È stata la Lazio che purtroppo non si presenta in campo e fa questo tipo di partita e in Europa fa ancora più male”.

“Con questa mentalità non si può vincere in Europa“, prosegue amaro Sarri. “La responsabilità è la mia, poi con i giocatori me la vedrò io. Vorrò una spiegazione: è tre giorni che diciamo di venire qui umili, invece ho visto un livello di presunzione immenso. Giocavamo fermi, a basso ritmo, come una squadra che sta gestendo un 4-0 a favore”.

Poi in conferenza rincara la dose con accuse più pesanti: “Non vedo diversità dalla scorsa stagione, sono crolli simili. Difficile capire le motivazioni. Se è colpa mia, devo fare un passo indietro. Se è colpa di un giocatore va venduto all’istante. Ma c’è qualcuno che insinua questo ‘germe’ nel gruppo“.