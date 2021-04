Spinazzola, Smalling, Kumbulla ed El Shaarawy: la Roma recupera tutti per la sfida allo United

AS ROMA NEWS – Quattro recuperi importantissimi per la Roma in vista della sfida decisiva contro il Manchester United. A partire da Chris Smalling, che sta meglio, ma al quale servirà ancora qualche giorno prima di rivederlo in gruppo.

Ieri Paulo Fonseca ha spiegato in conferenza stampa che le condizioni del giocatore sono in continuo miglioramento, ma che tornerà in gruppo soltanto quando si sentirà pronto. La speranza più che concreta è che l’inglese possa farcela per la semifinale di Europa League del 29 aprile contro la sua ex squadra: all’Old Trafford infatti non ci sarà Mancini per squalifica.

Ce la faranno a tornare anche Marash Kumbulla e Stephan El Shaarawy, che puntano a rientrare per la sfida con i Red Devils. Potrebbe farcela anche prima Leonardo Spinazzola, l’arma in più della Roma di quest’anno, il cui recupero è più vicino: il terzino potrebbe essere convocato addirittura già giovedì prossimo per la partita infrasettimanale contro l’Atalanta.

Fonte: Il Tempo