Vai Roma, in sette giorni ti giochi il campionato

AS ROMA NEWS – Oggi il Torino, giovedì pomeriggio l’Atalanta, e poi domenica prossima il Cagliari: la Roma in sette giorni si gioca tutto il suo campionato. O quasi.

I giallorossi saranno arbitri della corsa per non retrocedere, affrontando due delle squadre che si stanno giocando punto su punto l’ultimo posto utile per non sprofondare in Serie B. La vittoria di ieri dei sardi, in rimonta (clamorosa) sul Parma, ha riaperto improvvisamente i giochi.

E oggi il Torino sarà ancora di più chiamato alla grande prestazione: i granata giocheranno col coltello tra i denti. Per la Roma sarà durissima. Nonostante questo Fonseca sarà costretto a cambiare qualcosa viste le tante partite ravvicinate e tutte complicatissime: oggi spazio agli spagnoli, e forse a Fazio in difesa. L’altro dubbio riguarda Karsdorp, non al meglio: potrebbe stare fuori, con Reynolds e Calafiori a chiedere spazio sulle fasce. Sicuro di una maglia Bruno Peres.

Fonseca sembra comunque intenzionato a tenersi caldi gli uomini migliori per lo scontro diretto da dentro o fuori di giovedì contro l’Atalanta: la Roma dovrà vincerlo se vuole giocarsi ancora qualche chance per il quarto posto in campionato. Poi ci sarà il Cagliari, domenica 25 maggio alle 18, l’altra squadra in pienissima lotta per la salvezza. Anche lì sarà uno scontro all’arma bianca.

Tre partite per capire cosa farà la Roma di questo campionato: basterebbe un solo passo falso per chiudere ogni minima possibilità, a partire già da oggi. Gli scontri diretti che si giocheranno questa domenica (Atalanta-Juventus e Napoli-Inter) possono cambiare il volto della classifica e riaccendere una fiammella di speranza in casa giallorossa. Ma servirà battere questo Torino con l’acqua alla gola, in un modo o nell’altro. E non sarà per niente facile.

Giallorossi.net – A. Fiorini