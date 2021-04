AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di sabato 17 aprile aprile 2021:

Ore 14:20 – La Roma Femminile ha battuto la Fiorentina per 2 a 1 sul campo delle viola. Dopo il vantaggio di Baldi, arrivano i gol di Giugliano e Serturini a ribaltare la partita.

Ore 11:00 – Stando a quanto rivela oggi Il Tempo, oltre a Dzeko anche lo spagnolo Pedro è finito sulla lista dei partenti per il prossimo mercato. Il giocatore lascerà la Roma dopo appena un anno.

Ore 10:40 – Chris Smalling lancia un messaggio sui social dopo la terribile disavventura vissuta la scorsa notte: “Vorrei ringraziare tutti per i vostri auguri e supporto! La mia famiglia, sebbene molto scossa, è fortunatamente illesa! Spero che queste persone possano trovare un modo più significativo per vivere le loro vite senza causare tale danno e angoscia agli altri”.

Ore 10:20 – La Roma e Fonseca si diranno addio a fine stagione: la decisione ormai è stata presa consensualmente, l’annuncio potrebbe arrivare prima della finale di Europa League. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:50 – Ecco come, secondo i giornali, Tiago Pinto ricostruirà la Roma del prossimo anno: 18 titolari, cinque incedibili e priorità massima al centravanti. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Ampio turnover domani contro il Torino: in campo Fazio, Villar, Bruno Peres, Carles Perez, Pedro e Mayoral. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Il noto procuratore sportivo Ramadani sta spingendo per portare Sarri alla Roma, ma anche due giocatori che potrebbero fare comodo ai giallorossi: Maksimovic e Jovic. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:45 – Roma-Manchester United sarà aperta al pubblico: mille tifosi potranno assistere al match di ritorno della semifinale di Europa League se il Lazio sarà zona gialla. (Il Tempo)

