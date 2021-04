TORINO-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Una sola cosa è certa: la Roma che giocherà contro il Torino sarà molto diversa da quella vista giovedì scorso con l’Ajax. Scontati diversi cambi di formazione, ma non sono escluse le sorprese.

In porta dovrebbe essere confermato Pau Lopez, ma la presenza di Mirante non sarebbe sorprendente. In difesa potrebbe avere spazio Federico Fazio, magari per far riposare lo spremuto Gianluca Mancini. A centrocampo ritorna Villar, mentre sulle corsie esterne si rivedrà Bruno Peres, che potrebbe giocare a sinistra, a meno che Fonseca non decisa di affidarsi ancora a Calafiori, spostando il brasiliano a destra.

Sulla trequarti giocheranno Pedro e Carles Perez, mentre in attacco tocca di nuovo a Borja Mayoral. Avrà spazio anche Pastore, che però dovrebbe partire dalla panchina. Queste dunque le probabili formazioni di Torino-Roma, gara che giocherà domenica 18 aprile alle ore 18, con diretta tv su Sky Sport:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Izzo, Lyanco, Bremer, Singo, Mandragora, Rincon, Ansaldi, Verdi, Belotti, Sanabria.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Fazio, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres, Carles Perez, Pedro, Borja Mayoral.

Giallorossi.net – G. Pinoli