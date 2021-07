SPINAZZOLA: “Torno a novembre, nella mia testa c’è solo quella data. Mourinho è tanta roba. Viña? Contento del suo arrivo”

AS ROMA NEWS – “Torno a novembre. Intendo dire che a novembre sarò a disposizione del mister per ricominciare a giocare. Nella mia testa c’è solo questa data. Altri ci sono riusciti, ci proverò anche io”. Leonardo Spinazzola, intervistato oggi da Il Romanista, intende bruciare le tappe per tornare a disposizione di Mourinho dopo l’infortunio al tendine d’Achille accusato nel corso degli Europei.

Il giocatore racconta: “Tornerò a lavorare a Trigoria il 2 agosto, a un mese dall’infortunio. Andrò a fare mobilita della caviglia sotto la tutela dei fisioterapisti, ho voglia di riprendere la routine e quello farà tanto. Ma per sei settimane non potrò poggiare neanche il piede a terra, poi mi aiuterò con le stampelle ma sempre con basso carico. Ma io già ora non sto fermo: ho già tolto i punti, già vedo miglioramenti“.

Leonardo Spinazzola è ormai famoso per il suo sorriso contagioso. Il terzino rivela: “Ho un bel carattere. Da quasi due anni a questa parte“, dice riferendosi al mancato passaggio all’Inter. “Mi ha ferito sentirmi dare dello zoppo, da quell’episodio ho trovato tutta la forza del mondo per riprendermi e per dimostrare a tutti quello che sono. Ora niente mi fa più paura“.

Sull’arrivo di Matias Viña come suo sostituto, per lo meno momentaneo: “Preoccupato? Mai nella vita. Anzi, ne sono contento. Finché io non rientro, non poteva certo giocare tutte le partite Riccardo (Calafiori, ndr). Viña è il benvenuto, e poi magari hanno ragione quelli che dicono che io rientrerò a febbraio…”

Conclusione inevitabile su Mourinho: “Ci ho parlato al telefono prima dell’Europeo e poi quando sono tornato a Trigoria. Ho visto un allenamento, la prima amichevole. Mi pare una brava persona. Ma si vede subito che è tosto, è tanta roba. Da quello che ho sentito dai miei compagni, ha lasciato subito una grande impressione“.

Fonte: Il Romanista