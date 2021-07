Ecco Zalewski, il pupillo di Conti e Boniek che ha stregato Mourinho

NOTIZIE AS ROMA – Dopo Ebrima Darboe, c’è ora un altro giovane della Primavera giallorossa che può pensare seriamente di compiere il grande salto e diventare uno dei giocatori della Roma utili nelle rotazioni per la prossima stagione.

Si tratta di Nicola Zalewski, 19 anni, trequartista nato in Italia (a Tivoli) ma di chiare origini polacche. Il giocatore, scrive oggi Leggo (F. Balzani), ha stregato prima Bruno Conti, che lo porta a Trigoria nel lontano 2011 dopo averlo visto all’opera nello Zagarolo, poi Tiago Pinto e ora Josè Mourinho.

Ma il ragazzo ha ha un mentore d’eccezione: Zibì Boniek, che nel 2018 prova a strapparlo all’Italia per farlo esordire con la Polonia. Zalewski ringrazia ma rifiuta garbatamente. L’ex attaccante giallorosso, oggi presidente della Federcalcio polacca, non usa mezzi termini: “Mangio spesso con suo papà, è una bella famiglia e lui ha un grande talento. Ha fatto vedere che è pronto per giocare con i grandi. Doveva solo migliorare il possesso palla e l’ha fatto. Svaria su tutto il fronte e ha una grande fame. E se segue Mourinho…”.

In privato prima Petrachi e poi Pinto hanno speso paragoni anche più azzardati per il trequartista che ha stregato lo Special One. Il dilemma da sciogliere in questi giorni è solo: portarselo subito in prima squadra o cederlo in prestito in serie A. La decisione sarà presa entro lunedì prossimo. Ma la storia insegna che con Mourinho i giovani sbocciano: da Casemiro a Cech passando per McTominay, gli esempi non mancano.

Fonte: Leggo