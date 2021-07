Mou chiude la porta, ma l’attacco è in rodaggio

AS ROMA NEWS – Una Roma in difesa. Oggi i quotidiani, tra cui Il Messaggero e la Gazzetta dello Sport, parlano di una squadra, quella di Mou, che in queste prime uscite stagionali ha dimostrato di sapersi difendere con maggior compattezza.

Lo dimostra lo “zero” alla voce gol incassati: è vero, la Roma per ora ha incontrato solo Montecatini, Ternana e Triestina, squadre di serie inferiori. Ma facendo un paragone con la Roma di Fonseca dell’anno scorso, i giallorossi nelle due amichevoli precampionato contro Sambenedettese e Frosinone incassarono una doppietta di Maxi Lopez e un gol di Dionisi.

La squadra ora gioca più corta, raccolta in trenta metri, difende con il 4-4-2 con Pellegrini che sale vicino a Dzeko. E i risultati in campo cominciano a vedersi. Nelle prime tre amichevoli stagionali non solo la squadra giallorossa non ha subito neppure una rete, ma il portiere Fuzato non è mai stato neppure mai impegnato davvero. Segno che la nuova cura portoghese evidentemente sta funzionando.

Il rovescio della medaglia è che in attacco la Roma però non ha costruito moltissimo, specialmente se si analizza l’unica gara giocata pubblicamente. Riguardo l’attacco, è curioso come nelle prime tre uscite i quattro designati a guidare il reparto offensivo (Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko) siamo rimasti a secco su azione (in gol soltanto Nicolò su rigore).

Il rodaggio è appena iniziato, i meccanismi sono ancora da trovare e probabilmente tutto sarà più fluido quando Mou potrà avere i rinforzi che chiede dall’inizio del mercato.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport