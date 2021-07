CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 22 luglio sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:50 – La Roma lavora alle operazioni in uscita, con l’obiettivo di smaltire la lunga lista di esuberi fuori dal progetto di Mourinho. Tra questi c’è Devid Bouah (20), su cui c’è l’interesse della Reggina. (Sky Sport)

Ore 12:40 – Teun Koopmeneirs (23), centrocampista del Feyenoord accostato alla Roma ma che sembra molto vicino all’Atalanta, ha parlato del suo futuro: “Sono in trattativa con diversi club e le conversazioni sono state buone finora, sono positivo, l’ho espresso anche all’AZ“. (Voetball International)

Ore 12:10 -Il braccio destro di Josè Mourinho, Joao Sacramento, sarebbe finito nella short list dei possibili futuri allenatori del Bordeaux. Le alternative al secondo di Mou sono Lucien Favre, David Guion, Vladimir Petkovic. (L’Equipe)

Ore 10:45 – Il Genoa sta pensando allo spagnolo Pedro (33) per l’attacco del prossimo anno. Per ora però dal club ligure arrivano smentite. La Roma deve liberarsi dello stipendio del calciatore ex Chelsea prima di pensare a un rinforzo per l’attacco. (Calciomercato.com)

Ore 9:40 – E’ sempre Filip Kostic (28) il primo obiettivo per il ruolo di ala sinistra della Roma. Il nome di Luis Diaz (24) è solo una suggestione di mercato messa in giro dagli intermediari. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Matias Vina (23) in arrivo, la Roma però deve decidere se farlo sbarcare direttamente nella Capitale e fare qui la quarantena di 5 giorni oppure se farlo arrivare in Portogallo dove i giallorossi proseguiranno il ritiro. (Il Messaggero)

Seguono aggiornamenti…