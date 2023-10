Sponsor arabo, Roma più ricca ma Comune e Regione insorgono. E lo stadio a Pietralata…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’accordo tra la Roma e i sauditi, con Riyahd Season che campeggerà (forse) da stasera sulla maglia della squadra giallorossa, porterà soldi importanti (ben 25 milioni di euro in due anni) nelle casse del club capitolino.

Un affare importante per i Friedkin, che da tempo lavoravano a un nuovo accordo che permettesse di aumentare la voce dei ricavi nel bilancio della Roma, una partnership con gli arabi che promette di non fermarsi al main sponsor: i proprietari texani sono a caccia di un socio e non solo per quel che riguarda l’affare stadio.

Anche dal fronte saudita arrivano conferme su possibili collaborazioni future: “Non vediamo l’ora di scoprire cosa potremo realizzare con la Roma nei prossimi anni“, le parole di Turki Alalshikh, presidente della società Gea che dirige Riyadh Season.

Tutti felici? Non proprio. Perchè il Campidoglio, in corsa proprio con Riad per aggiudicarsi Expo 2030, non ha assolutamente gradito l’accordo. Il sindaco si è detto sorpreso e dal Comune hanno espresso disappunto per non essere stati informati per tempo dell’affare, bollando il comportamento del club come una “mancanza di stile“. E a poco sono valse le successive telefonate tra Lina Souloukou e Gualtieri.

Ancora più arrabbiata la Regione, che si è affrettata a ricordare come una parte dei finanziamenti per le infrastrutture utili anche al nuovo stadio della Roma, a Pietralata, potrebbero venire anche dall’aggiudicazione dell’Expo.

Tutte le istituzioni hanno escluso che possa esserci una ricaduta sulla interlocuzione che sta andando avanti fra Comune e Regione per la costruzione dell’impianto a Pietralata. Ma uno sgarbo come l’apertura a Riad, a meno di due mesi dal voto per l’Expo, sarà difficile da dimenticare. E in politica, si sa, le rivincite sono piatti da consumare freddi.

