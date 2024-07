Stadio a Pietralata, Gualtieri: “I lavori procedono a pieno regime. Grande fermento dal lato Roma”

AS ROMA NOTIZIE – “I lavori per il nuovo stadio stanno andando avanti a pieno regime, la Roma sta realizzando tutti i carotaggi e i sondaggi archeologici necessari, e i contatti con l’amministrazione per definire la traduzione operativa delle prescrizioni che furono date sono in corso“. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Sono fiducioso – ha aggiunto – mi aspetto che questo lavoro sia il segno di un forte impegno e che tutto sfoci nella presentazione ufficiale del progetto definitivo che serve alla società per partire con i cantieri. Noi siamo coloro che lo devono ricevere, non quelli che lo fanno: lo aspettiamo. Dal lato della Roma vedo grande fermento“.

Quanto al progetto dello stadio Flaminio, ”la Lazio ci ha anticipato alcuni elementi che hanno grande qualità, perché con forte attenzione alle caratteristiche originali dello stadio. Ci hanno annunciato la presentazione di un progetto”, ha aggiunto Gualtieri. ”E’ positivo che ci sia un interesse da parte della società. Roma possiede questo bellissimo stadio ma in stato di degrado e abbandono che quindi richiede un investimento. Il fatto che ci siano soggetti privati che si candidano è positivo“.

Fonte: Sky TG 24

