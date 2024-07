Calciomercato Roma, spunta Brobbey per l’attacco: servono 25-30 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Spunta un nome nuovo per l’attacco della Roma: si tratta di Brian Brobbey, 22 anni, centravanti olandese che potrebbe lasciare l’Ajax già questa estate.

Il calciatore ha ricevuto diverse offerte, ma è soprattutto la Roma a monitorare il centravanti, che in Eredivisie quest’anno ha realizzato 18 gol e 10 assist in 30 partite disputate.

I giallorossi però dovranno usare argomenti convincenti, perchè Brobbey preferirebbe trasferirsi in Premier League. Il contratto del centravanti olandese scadrà nel 2027 e il prezzo fissato dai lanceri per la cessione è di 25-30 milioni di euro.

🚨🟠 Brian #Brobbey could leave @AFCAjax already this summer!

22 y/o striker has received many inquiries. AS Roma are monitoring his situation.

… but Brobbey is also keen to play Premier League next season. Contract valid until 2027.

Price valuation: €25-30m.… pic.twitter.com/6RsactZGfP

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 23, 2024