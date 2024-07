Roma-Tolosa cambia sede: l’amichevole si giocherà sabato alle 18 a Trigoria

NOTIZIE AS ROMA – Dopo il ‘no’ definitivo della prefettura di Ancona, Roma-Tolosa si giocherà sempre sabato 27 ma a Trigoria.

A farlo sapere è Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, in cui spiega come la gara amichevole, annullata per il rischio di incroci con i tifosi del Napoli in ritiro a Castel di Sangro, andrà comunque in scena ma all’interno del quartier generale giallorosso.

Il test amichevole contro i francesi, squadra con cui la Roma si era misurata anche nello scorso precampionato, si giocherà alle ore 18.

